В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 13:38

Стало відомо, як українцям стати в «чергу».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українці можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу онлайн. Для цього необхідно зайти в додаток «Дія» в розділ «Запис у лист очікування вакцинації від Covid-19» або ж зателефонувати на гарячу лінію МОЗ «0 800 60 20 19».

«З сьогоднішнього дня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або по телефону гарячої лінії. База надісланих заявок дозволить чітко організувати логістику і в максимально стислі терміни забезпечити людей безпечними вакцинами», - повідомив він.

Тим часом віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров додав, що українцям в е-черзі в результаті запропонують записатися в пункт щеплення. При цьому можна буде обрати конкретну дату та час.