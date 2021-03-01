В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українці можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу онлайн. Для цього необхідно зайти в додаток «Дія» в розділ «Запис у лист очікування вакцинації від Covid-19» або ж зателефонувати на гарячу лінію МОЗ «0 800 60 20 19».
«З сьогоднішнього дня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти COVID-19 онлайн або по телефону гарячої лінії. База надісланих заявок дозволить чітко організувати логістику і в максимально стислі терміни забезпечити людей безпечними вакцинами», - повідомив він.
Тим часом віце-прем'єр-міністр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров додав, що українцям в е-черзі в результаті запропонують записатися в пункт щеплення. При цьому можна буде обрати конкретну дату та час.
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