Весна дебютує поривчастим вітром – синоптик

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 12:57

Наталія Діденко попередила про зміну синоптичної картини в Україні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що завтра опади в країні малоймовірні. За виключенням Сходу та північного сходу України.

«Потім помірні опади заявляться 5-го березня у північних, західних та почасти центральних областях. Проте все ж перша половина тижня побуде в Україні без якихось серйозних опадів.

У вівторок західний вітер буде галасати, схиляти гілки дерев на свій весняний бік, замахуватися на білборди і веселити пташок - рвучкий, із сильними поривами», - наголосила вона.

Стовпчики термометрів покажуть +4+8 градусів, на Сході та північному сході +1+4 градуси, на Заході +6+12 градусів. У столиці +4+5 градусів.