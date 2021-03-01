Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19
  • Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи»
  • Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави

Весна дебютує поривчастим вітром – синоптик

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 12:57
Версія для друку
Весна дебютує поривчастим вітром – синоптик

Наталія Діденко попередила про зміну синоптичної картини в Україні. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що завтра опади в країні малоймовірні. За виключенням Сходу та північного сходу України.

«Потім помірні опади заявляться 5-го березня у північних, західних та почасти центральних областях. Проте все ж перша половина тижня побуде в Україні без якихось серйозних опадів.

У вівторок західний вітер буде галасати, схиляти гілки дерев на свій весняний бік, замахуватися на білборди і веселити пташок - рвучкий, із сильними поривами», - наголосила вона.

Стовпчики термометрів покажуть +4+8 градусів, на Сході та північному сході +1+4 градуси, на Заході +6+12 градусів. У столиці +4+5 градусів.

  

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції