Нардеп Дубінський потрапив в ДТП

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 12:27

Інформації про стан здоров’я Дубінського немає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Відомо, що в 06:20 в районі міста Стрий нардеп не справився з керуванням і вилетів на зустрічну смугу на своєму авто Toyota.

В результаті відбулось зіткнення з автомобілем Jeep. Водій і пасажир останнього отримали травми. Їх доставили у лікарню. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.

Щодо стану Дубінського інформації немає.