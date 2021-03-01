Нардеп Дубінський потрапив в ДТП

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Інформації про стан здоров’я Дубінського немає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 березня, колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Відомо, що в 06:20 в районі міста Стрий нардеп не справився з керуванням і вилетів на зустрічну смугу на своєму авто Toyota.
В результаті відбулось зіткнення з автомобілем Jeep. Водій і пасажир останнього отримали травми. Їх доставили у лікарню. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.
Щодо стану Дубінського інформації немає.
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