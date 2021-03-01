Зеленський впав в моїх очах нижче плінтуса - Марченко

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Телеведуча Оксана Марченко знову поділилась думками з приводу санкцій проти її сім’ї.
Новину передає «Преса України».
Дружина політика Віктора Медведчука Оксана Марченко дала інтерв’ю українським журналістам. Вона розповіла, як вплинули на її сім’ю введені президентом Володимиром Зеленським санкції.
Марченко зазначила, що після введення санкції за спонсорування тероризму, Зеленський впав в її очах нижче плінтуса.
«Ця влада давно стала непрогнозованою, але примітивізм і цинічна обмеженість цього кроку з боку влади зашкалює», - додала вона.
Марченко зауважила, що випробування через санкції лише почалися. Наразі закриті рахунки в банку, заблоковані будь-які фінансові операції, заборонені розпорядження і використання активів і власності.
«Відносно бізнесу - я їм володію, але управління здійснюється менеджерами компаній», - пояснила вона.
За словами Марченко, санкції - це «абсурдний ярлик влади для приховування своїх незаконних дій».
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