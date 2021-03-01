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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 березня, світові ціни на нафту піднялись на тлі прийняття Палатою представників США великого пакету стимулів. Американський дім прийняв пакет допомоги з питань коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, що підвищує апетит інвесторів до ризику.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у травні подорожчали на 1,07 долара, або 1,7%, до 65,49 доларів за барель.
Американський ф'ючерс на нафту WTI підскочив на 1,01 долара, або 1,6%, до 62,51 долара за барель.
08:57: Ціни на нафту полізли вгору
08:32: Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку
11:04: Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи»
09:43: Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці
08:29: В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
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