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Ціни на нафту полізли вгору

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 08:57
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Ціни на нафту полізли вгору

Стало відомо, що сприяло такому ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, світові ціни на нафту піднялись на тлі прийняття Палатою представників США великого пакету стимулів. Американський дім прийняв пакет допомоги з питань коронавірусу на 1,9 трильйона доларів, що підвищує апетит інвесторів до ризику.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у травні подорожчали на 1,07 долара, або 1,7%, до 65,49 доларів за барель.

Американський ф'ючерс на нафту WTI підскочив на 1,01 долара, або 1,6%, до 62,51 долара за барель.

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