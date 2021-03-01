Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи»
  • Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави
  • Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко

Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 08:32
Версія для друку
Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку

Максим Степанов представив нові дані. 

Новину передає «Преса України».

В останній день зими, 28 лютого, в Україні виявили 4285 нових хворих на коронавірус. Все тому, що було проведено зовсім мало тестів - 23 066. Серед хворих 258 дітей та 93 медпрацівники.

За добу було зафіксовано 68 летальних випадків та 1701 пацієнт одужав.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях», - відзначив міністр МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі.

4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 28 февраля 2021 г.

Найменше нових хворих виявили у Чернігівській області – 21 випадок.

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції