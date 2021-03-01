Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку

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Максим Степанов представив нові дані.
Новину передає «Преса України».
В останній день зими, 28 лютого, в Україні виявили 4285 нових хворих на коронавірус. Все тому, що було проведено зовсім мало тестів - 23 066. Серед хворих 258 дітей та 93 медпрацівники.
За добу було зафіксовано 68 летальних випадків та 1701 пацієнт одужав.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях», - відзначив міністр МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі.
4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 28 февраля 2021 г.
Найменше нових хворих виявили у Чернігівській області – 21 випадок.
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