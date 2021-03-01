Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 08:32

Максим Степанов представив нові дані.

Новину передає «Преса України».

В останній день зими, 28 лютого, в Україні виявили 4285 нових хворих на коронавірус. Все тому, що було проведено зовсім мало тестів - 23 066. Серед хворих 258 дітей та 93 медпрацівники.

За добу було зафіксовано 68 летальних випадків та 1701 пацієнт одужав.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях», - відзначив міністр МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі.

4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 28 февраля 2021 г.

Найменше нових хворих виявили у Чернігівській області – 21 випадок.