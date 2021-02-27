Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи»

Аня Мартинюк 27 лютого 2021, 11:04

Тепер українці мають чіткий план дій.

Новину передає «Преса України».

Після того, як ВРУ підтримала законопроекти 4643-д і 4644-д про разове розмитнення авто на європейській реєстрації за 1000 євро, українцям роз’яснили їх подальший план дій.

Так, для розмитнення авто за такою одноразовою акцією необхідно з брокерами підготувати техпаспорт, паспорт з ідентифікаційним кодом, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу (купча), згідно з яким визначено умови того, який, у кого і за скільки автомобіль буде куплено. Також необхідно мати документи, які підтверджують вартість авто - інвойс, експортна декларація та інші.

Документи необхідно віднести в закордонний відділ комунікацій, де транспортний засіб знімуть з обліку. Далі - отримання транзитних номерів, заповнення бланків, видача тимчасового техпаспорту. Після отримання номеру попередньої декларації можна виїжджати з кордон.

Далі – техогляд, приїзд в зону митного оформлення, поїздка в МРЕВ.