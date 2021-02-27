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Тепер українці мають чіткий план дій.
Новину передає «Преса України».
Після того, як ВРУ підтримала законопроекти 4643-д і 4644-д про разове розмитнення авто на європейській реєстрації за 1000 євро, українцям роз’яснили їх подальший план дій.
Так, для розмитнення авто за такою одноразовою акцією необхідно з брокерами підготувати техпаспорт, паспорт з ідентифікаційним кодом, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу (купча), згідно з яким визначено умови того, який, у кого і за скільки автомобіль буде куплено. Також необхідно мати документи, які підтверджують вартість авто - інвойс, експортна декларація та інші.
Документи необхідно віднести в закордонний відділ комунікацій, де транспортний засіб знімуть з обліку. Далі - отримання транзитних номерів, заповнення бланків, видача тимчасового техпаспорту. Після отримання номеру попередньої декларації можна виїжджати з кордон.
Далі – техогляд, приїзд в зону митного оформлення, поїздка в МРЕВ.
11:04: Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи»
09:43: Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці
08:29: В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
13:40: Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання
13:15: На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями
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