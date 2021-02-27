Українці стануть піддослідними ковід-кроликами

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Про це заявив головний санітарний лікар України.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що у МОЗ дали добро випробовуванню нової вакцини від коронавірусу на українцях. Мова йде про індійську вакцину CoviShield.
За словами Ляшка, українці таким чином внесуть лепту в сучасну науку.
«Близько 140 препаратів проти COVID-19 проходять ту чи іншу клінічну стадію випробувань на території всього світу. В Україні до нинішнього часу, на жаль, не проводиться жодних випробувань. Я за те, щоб в Україні проводилися також клінічні випробування, так як це відкриває доступ людям, які висловили бажання зробити щеплення, внести свою частку в ту науку, яка сьогодні показує феноменальні результати», - прокоментував він.
Разом з тим Ляшко наголосив, що така практика буде виключно добровільною.
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