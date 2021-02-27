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Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці

Аня Мартинюк 27 лютого 2021, 09:43
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Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці

Двом французьким бульдогам більше нічого не загрожує. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, стало відомо, що французькі бульдоги Коджі та Густав співачки Леді Гаги, які зникли напередодні, повернулися до дому. 

Поліція Лос-Анджелесу повідомила, що тварин викрали, підстреливши собаківника співачки. Тепер вони цілі і неушкоджені повернені співачці. Життю собаківника теж нічого не загрожує. Наразі невідомо, хто стоїть за викраденням. За попередніми даними, собак у відділок поліції привела жінка.

Нагадаємо, раніше поп-зірка запропонувала винагороду у розмірі 500 000 доларів за повернення тварин.

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