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Степанов представив нову коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 27 лютого 2021, 09:07
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Степанов представив нову коронавірусну статистику

Побільшало хворих серед дітей.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні 8 172 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 519 дітей та 292 медпрацівники.

Летальних випадків 151, одужати вдалось 4 766 пацієнтам. За словами Степанова, за добу було проведено 78 040 тестів на коронавірус. З них 35 714 методом ПЛР, 16 990 - методом ІФА, 25 336 -  експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

8 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Пятница, 26 февраля 2021 г.

Уже традиційно найбільша кількість нових хворих виявлена в Івано-Франківській області – 892 пацієнти.

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