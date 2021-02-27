Степанов представив нову коронавірусну статистику

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Побільшало хворих серед дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні 8 172 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 519 дітей та 292 медпрацівники.
Летальних випадків 151, одужати вдалось 4 766 пацієнтам. За словами Степанова, за добу було проведено 78 040 тестів на коронавірус. З них 35 714 методом ПЛР, 16 990 - методом ІФА, 25 336 - експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
8 172 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 26 февраля 2021 г.
Уже традиційно найбільша кількість нових хворих виявлена в Івано-Франківській області – 892 пацієнти.
09:43: Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці
08:29: В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
13:40: Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання
13:15: На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями
12:38: У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька
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