В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом

Аня Мартинюк 27 лютого 2021, 08:29

Службові собаки знайшли в них боєприпаси.

Новину передає «Преса України».

В Одеському прикордонному загоні повідомили, що в одеський порт зі США прибули вживані автомобілі. Службові собаки прикордонників виявили в них 305 бойових патронів.

Зокрема в багажнику автомобіля «Mazda» знаходилось 55 патронів, а в багажнику «Форда» 250 патронів калібру 40 мм.

Боєприпаси були вилучені та направлені митниці.