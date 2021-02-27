В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом 08:29
Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями 14:15
Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання 13:40
На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями 13:15
У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька 12:38
Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися 11:24
Ні одна країна не може вакцинуватися лише одним препаратом – Степанов 08:31
Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів 12:14
Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави 11:43
Службові собаки знайшли в них боєприпаси.
Новину передає «Преса України».
В Одеському прикордонному загоні повідомили, що в одеський порт зі США прибули вживані автомобілі. Службові собаки прикордонників виявили в них 305 бойових патронів.
Зокрема в багажнику автомобіля «Mazda» знаходилось 55 патронів, а в багажнику «Форда» 250 патронів калібру 40 мм.
Боєприпаси були вилучені та направлені митниці.
08:29: В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
13:40: Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання
13:15: На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями
12:38: У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька
11:24: Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.