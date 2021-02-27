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В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом

Аня Мартинюк 27 лютого 2021, 08:29
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В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом

Службові собаки знайшли в них боєприпаси.

Новину передає «Преса України».

В Одеському прикордонному загоні повідомили, що в одеський порт зі США прибули вживані автомобілі. Службові собаки прикордонників виявили в них 305 бойових патронів.

Зокрема в багажнику автомобіля «Mazda» знаходилось 55 патронів, а в багажнику «Форда» 250 патронів калібру 40 мм.

Боєприпаси були вилучені та направлені митниці.

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