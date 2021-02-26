Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 14:15

Побічні ефекти проявились одразу після уколу.

Новину передає «Преса України».

У Черкаській обласній адміністрації розповіли, які побічні ефекти проявилися у медичних працівників, які отримали вакцину «Ковішілд».

Так, шестеро вакцинованих протягом півгодини відчули підняття температури і головний біль. Наразі люди почувають себе краще. Нагадаємо, вакцинація в Україні проходить добровільно.