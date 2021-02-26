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Побічні ефекти проявились одразу після уколу.
Новину передає «Преса України».
У Черкаській обласній адміністрації розповіли, які побічні ефекти проявилися у медичних працівників, які отримали вакцину «Ковішілд».
Так, шестеро вакцинованих протягом півгодини відчули підняття температури і головний біль. Наразі люди почувають себе краще. Нагадаємо, вакцинація в Україні проходить добровільно.
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
13:40: Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання
13:15: На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями
12:38: У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька
11:24: Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися
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