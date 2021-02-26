Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 13:40

Зима в Україні завершиться опадами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, синоптик Наталія Діденко розповіла, що зима в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром. У найближчі вихідні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

«Щоправда, опади будуть періодичними та переважно невеликими», - наголосила вона.

Лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром! Холодний атмосферний фронт, який зараз ще десь над Польщею,... Опубликовано Наталкой Діденко Пятница, 26 февраля 2021 г.

Стовпчики термометрів покажуть в більшості областей +2+7 градусів, на Півдні та подекуди на Заході до +6+9 градусів.