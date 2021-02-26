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Зима в Україні завершиться опадами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, синоптик Наталія Діденко розповіла, що зима в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром. У найближчі вихідні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
«Щоправда, опади будуть періодичними та переважно невеликими», - наголосила вона.
Лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром! Холодний атмосферний фронт, який зараз ще десь над Польщею,...Опубликовано Наталкой Діденко Пятница, 26 февраля 2021 г.
Стовпчики термометрів покажуть в більшості областей +2+7 градусів, на Півдні та подекуди на Заході до +6+9 градусів.
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
13:40: Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання
13:15: На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями
12:38: У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька
11:24: Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися
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