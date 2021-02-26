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На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 13:15
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На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями

Двоє 14-річних школярок знаходились біля школи. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало  відомо, що на Полтавщині біля школи були помічені дві восьмикласниці з порізаними зап'ястями. Про подію поліції повідомили медики.

Відомо, що 14-річні школярки перебували у стресовому стані. Наразі їх життю нічого не загрожує. 

«В даний час поліція вивчає причини і умови, що спонукали учениць 8-го класу заподіяння шкоди власному здоров'ю. За результатами перевірки будуть прийматися відповідні правові рішення», - відзначили в поліції.

У Нацполіції зауважили, що дана проблема є приводом для роздумів для батьків.

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