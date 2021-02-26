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10-річний хлопчик вижив.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що у Кривому Розі в Саксаганському районі з вікна 5 поверху випав 10-річний хлопчик. Дитина вночі тікала від п’яного батька. Подія мала місце ще 24 лютого.
Перехожі побачили дитину у піжамі та викликали медиків. Останні заявили, що хлопчик отримав дуже серйозні травми. За його життя продовжують боротися.
Відомо, що горе-батько навіть не помітив відсутність дитини. Поліції він заявив, що дитина спить. Мати хлопчика позбавлена батьківських прав. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Батьку загрожує до 5 років тюрми.
14:15: Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями
13:40: Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання
13:15: На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями
12:38: У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька
11:24: Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися
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