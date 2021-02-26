Військові України підніматимуть ноги по-новому

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 12:02

А саме на п’ять сантиметрів нижче.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, стало відомо, що у ЗСУ ввели новий стройовий крок. Так, військовослужбовці підніматимуть ноги не на 15-20 см від землі, а на 10-15 см.

Уже було проведене показове заняття в Окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

«Присутнім продемонстрували рух старого і нового стройового кроку поодиноко і в складі шеренг, парадного розрахунку. Військовослужбовці рухалися зі швидкістю 110 кроків за хвилину, а довжина кроку становила 70-80 см. Основною відмінністю стало те, що тепер військовослужбовці, які рухаються стройовим кроком, піднімають ногу на 10-15 см від землі, замість раніше визначених 15-20 см», - зазначили у Командуванні Сухопутних Військ ЗСУ.

Новий стройовий крок буде продемонстрований на військовому параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.