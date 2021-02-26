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Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 11:24
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Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися

Про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виступив в ході щоденного онлайн-брифінгу. За його словами, після вакцинації українці відчули на собі певні побічні ефекти. Які саме – не уточнюється. 

Так, 7 людей заявили, що відчули певні зміни в стані здоров’я. Ляшко запевнив, що вони несерйозні. Уточнюється, що одне повідомлення про побічні ефекти надійшло з Чернігівської області, шість – з Черкаської області.

 

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