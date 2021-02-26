Стало відомо, що вакциновані від коронавірусу українці почали жалітися

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 11:24

Про це розповів головний санлікар України Віктор Ляшко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 лютого, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виступив в ході щоденного онлайн-брифінгу. За його словами, після вакцинації українці відчули на собі певні побічні ефекти. Які саме – не уточнюється.

Так, 7 людей заявили, що відчули певні зміни в стані здоров’я. Ляшко запевнив, що вони несерйозні. Уточнюється, що одне повідомлення про побічні ефекти надійшло з Чернігівської області, шість – з Черкаської області.