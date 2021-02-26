Рейтинг довіри Путіна неочікувано виріс

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Нові дані навели у дослідницькому Центрі Левада.
Новину передає «Преса України».
Рейтинг довіри президента Росії Володимира Путіна покращився на 3 відсоткові пункти до 32%, тоді як рейтинг ув'язненого антикорупційного активіста та опозиційного політика Олексія Навального впав на один пункт до 4%. Мова йде про період з грудня 2020 року по лютий 2021 року. Такі дані навели у Центрі Левада.
Довіра до Путіна за останні два роки значно падала, оскільки економіка РФ переживає численні потрясіння, також в країні пройшли протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
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