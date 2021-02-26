Рейтинг довіри Путіна неочікувано виріс

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 09:47

Нові дані навели у дослідницькому Центрі Левада.

Новину передає «Преса України».

Рейтинг довіри президента Росії Володимира Путіна покращився на 3 відсоткові пункти до 32%, тоді як рейтинг ув'язненого антикорупційного активіста та опозиційного політика Олексія Навального впав на один пункт до 4%. Мова йде про період з грудня 2020 року по лютий 2021 року. Такі дані навели у Центрі Левада.

Довіра до Путіна за останні два роки значно падала, оскільки економіка РФ переживає численні потрясіння, також в країні пройшли протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального.