В зоні ООС почали вакцинувати від коронавірусу

Ні одна країна не може вакцинуватися лише одним препаратом – Степанов 08:31
Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів 12:14
Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави 11:43
Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко 14:16
Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень 11:10
Вакцинація добровільна.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили про старт вакцинації від коронавірусу. Як відомо, 25 лютого, до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини AstraZeneca.
Всього було доставлено 7200 доз. Першими вакцину отримали представники особового складу госпіталю та окремої автосанітарної роти. Вакцинацію також проводитимуть у підрозділах в зоні відповідальності.
Варто зазначити, що вакцинація є добровільною. Перед тим, як отримати укол, пацієнт обстежується.
08:31: Ні одна країна не може вакцинуватися лише одним препаратом – Степанов
14:08: СБУ оголосила в розшук Шарія
12:14: Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.