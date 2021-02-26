В зоні ООС почали вакцинувати від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 09:05

Вакцинація добровільна.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили про старт вакцинації від коронавірусу. Як відомо, 25 лютого, до 66-го військового госпіталю надійшла перша партія вакцини AstraZeneca.

Всього було доставлено 7200 доз. Першими вакцину отримали представники особового складу госпіталю та окремої автосанітарної роти. Вакцинацію також проводитимуть у підрозділах в зоні відповідальності.

Варто зазначити, що вакцинація є добровільною. Перед тим, як отримати укол, пацієнт обстежується.