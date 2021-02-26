Ні одна країна не може вакцинуватися лише одним препаратом – Степанов

Аня Мартинюк 26 лютого 2021, 08:31

Міністр МОЗ Максим Степанов пояснив, чому вакцинація від коронавірусу в Україні проходить так, як вона проходить.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим Степанов зробив чергову заяву про вакцинацію в Україні. За його словами, ні одна країна не може дозволити собі вакцинуватися однією вакциною. В тому числі Україна.

Тим не менше він розповів, коли українська держава отримає вакцину компанії Pfizer. Виступаючи в ефірі ток-шоу «Право на владу» він зазначив, що Pfizer та AstraZeneca зривають поставки через великий попит.

«Ми теж отримаємо Pfizer, ми теж отримаємо інші вакцини. Більш того, ця вакцинація не просто перший етап. Потім буде друга хвиля вакцинації. Ні для кого не секрет, що через півроку треба робити ще одне щеплення», - відповів він.

Степанов наголосив, що вакцинуватимуть українців тими ж препаратами Moderna, Pfizer, або іншими.