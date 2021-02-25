Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів 12:14
Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави 11:43
Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко 14:16
Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень 11:10
60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи 10:28
Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми 09:44
Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику 09:08
Адвокат Шарія очікує, що його клієнта оголосять в міжнародний розшук.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, блогер та лідер партії «Шарія» Анатолій Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті. Як відомо, Шарія звинувачують у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності і за іншими ознаками».
Після цього СБУ оголосила Анатолія Шарія у державний розшук. Адвокат Валентин Рибін завив, що його клієнта потім спробують оголосити й в міжнародний розшук.
14:08: СБУ оголосила в розшук Шарія
12:14: Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів
11:43: Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.