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СБУ оголосила в розшук Шарія

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 14:08
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СБУ оголосила в розшук Шарія

Адвокат Шарія очікує, що його клієнта оголосять в міжнародний розшук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, блогер та лідер партії «Шарія» Анатолій Шарій не з'явився в СБУ для участі в допиті. Як відомо, Шарія звинувачують у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності і за іншими ознаками».

Після цього СБУ оголосила Анатолія Шарія у державний розшук. Адвокат Валентин Рибін завив, що його клієнта потім спробують оголосити й в міжнародний розшук.

 

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