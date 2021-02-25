Білл Гейтс розкритикував популярну криптовалюту

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 13:43

Мільярдеру не до вподоби біткоїни.

Новину передає «Преса України».

Засновник Microsoft Білл Гейтс розкритикував біткоіни. 65-річний підприємець повідомив журналістам CNBC, що криптовалюта споживає занадто багато електроенергії, а це шкодить природі.

Гейтс вважає, що для майнінгу криптовалюти треба використовувати «зелену» енергетику, тоді він був би спокійнішим.