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Білл Гейтс розкритикував популярну криптовалюту

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 13:43
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Білл Гейтс розкритикував популярну криптовалюту

Мільярдеру не до вподоби біткоїни.  

Новину передає «Преса України».

Засновник Microsoft Білл Гейтс розкритикував біткоіни. 65-річний підприємець повідомив журналістам CNBC, що криптовалюта споживає занадто багато електроенергії, а це шкодить природі. 

Гейтс вважає, що для майнінгу криптовалюти треба використовувати «зелену» енергетику, тоді він був би спокійнішим.

 

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