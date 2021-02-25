Білл Гейтс розкритикував популярну криптовалюту

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Мільярдеру не до вподоби біткоїни.
Новину передає «Преса України».
Засновник Microsoft Білл Гейтс розкритикував біткоіни. 65-річний підприємець повідомив журналістам CNBC, що криптовалюта споживає занадто багато електроенергії, а це шкодить природі.
Гейтс вважає, що для майнінгу криптовалюти треба використовувати «зелену» енергетику, тоді він був би спокійнішим.
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