iPhone 12 матиме новий аксесуар

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Коштуватиме він всього сорок доларів США.
Новину передає «Преса України».
Компанія Anker представила бездротовий мобільний акумулятор PowerCore Magnetic 5K. Він може заряджати останні моделі айфонів без звичного кабелю.
Мова йде про iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max, до яких достатньо прикласти магнітну зарядку. Потужність зарядки складає 10 Вт, вхідна - 11 Вт. Тобто зарядити пристрій швидко не вийде.
Тим не менше, PowerCore Magnetic 5K дозволить зарядити айфон як в чохлі, так і без нього. Це єдиний в своєму роді пристрій і коштує він всього 40 доларів. До слова, в компанії Apple поки працюють над такою зарядкою.
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