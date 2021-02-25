Фінляндія закривається на тритижневий локдаун

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 12:45

Через коронавірус.

Новину передає «Преса України».

З 8 березня Фінляндія закривається на локдаун. Триватиме він три тижні. Так, в країні погіршилась ситуація з коронавірусом. За даними видання Yle, учні старших та середніх класів навчатимуться дистанційно. Гімназії і профучилища теж переймуть таку практику.

Що стосується ресторанів та барів, вони не працюватимуть у регіонах з несприятливою епідемічною ситуацією. Комендантської години не буде.

Нагадаємо, Фінляндія знаходиться на 98 місці у світі за кількістю хворих на коронавірус – 55 687. З них 740 смертей.