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Фінляндія закривається на тритижневий локдаун

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 12:45
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Фінляндія закривається на тритижневий локдаун

Через коронавірус. 

Новину передає «Преса України».

З 8 березня Фінляндія закривається на локдаун. Триватиме він три тижні. Так, в країні погіршилась ситуація з коронавірусом. За даними видання Yle, учні старших та середніх класів навчатимуться дистанційно. Гімназії і профучилища теж переймуть таку практику. 

Що стосується ресторанів та барів, вони не працюватимуть у регіонах з несприятливою епідемічною ситуацією. Комендантської години не буде. 

Нагадаємо, Фінляндія знаходиться на 98 місці у світі за кількістю хворих на коронавірус – 55 687. З них 740 смертей. 

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