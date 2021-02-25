Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів

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Блокування триває.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого у прес-службі Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомили про блокування за вимогою влади 426 сайтів.
Так, Слідчий відділ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві відправив Нацкомісії відповідний лист з вимогою про блокування сайтів через ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України. Мова йде про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності.
Станом на сьогодні не усі 426 сайтів заблоковано.
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