Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 12:14

Блокування триває.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого у прес-службі Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомили про блокування за вимогою влади 426 сайтів.

Так, Слідчий відділ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві відправив Нацкомісії відповідний лист з вимогою про блокування сайтів через ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України. Мова йде про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності.

Станом на сьогодні не усі 426 сайтів заблоковано.