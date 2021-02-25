Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 11:43

Мова йде про Володимира Яценка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що колишнього топ-менеджера найбільшого системного банку країни ПриватБанку відправили під арешт на два місяці до 22 квітня. А саме за підозрою в розтраті в особливо великих розмірах.

Мова йде про Володимира Яценка. Його можуть відпустити під заставу, однак для цього доведеться заплатити 52 млн 210 тисяч гривень. Після цього Яценко носитиме електронний браслет. Про це розповіли у прес-службі ВАКС та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, Яценко фігурує у справі про розтрату понад 136 мільйонів гривень. Він намагався виїхати з України у Відень на приватному літаку ще 22 лютого, однак був затриманий.