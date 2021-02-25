У Києві маршрутка на ходу «загубила» колесо

Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів 12:14
Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави 11:43
Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко 14:16
Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень 11:10
60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи 10:28
Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми 09:44
Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику 09:08
Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ 08:30
Качественное лечение зубов в Киеве весьма важно для каждого 02:12
Транспортний засіб був переповнений людьми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, у Києві на проспекті Гагаріна переповнена маршрутка «загубила» колесо. Мова йде про маршруку під номером 529.
На щастя, обійшлось без постраждалих. Нагадаємо, з 20 лютого деякі приміські маршрутки перевозять пасажирів за новими тарифами. Так, маршрутки №716, №718 і №721 підвищили вартість проїзду на 20%. Тобто з 15 до 18 гривень.
Підняття ціни пов’язане зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини і ремонт.
12:14: Українських провайдерів змусили заблокувати 426 сайтів
11:43: Колишній топ-менеджер ПриватБанку відправлений під арешт із 52 млн грн застави
14:16: Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.