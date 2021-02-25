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У Києві маршрутка на ходу «загубила» колесо

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 11:01
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У Києві маршрутка на ходу «загубила» колесо

Транспортний засіб був переповнений людьми.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, у Києві на проспекті Гагаріна переповнена маршрутка «загубила» колесо. Мова йде про маршруку під номером 529. 

На щастя, обійшлось без постраждалих. Нагадаємо, з 20 лютого деякі приміські маршрутки перевозять пасажирів за новими тарифами. Так, маршрутки №716, №718 і №721 підвищили вартість проїзду на 20%. Тобто з 15 до 18 гривень.

Підняття ціни пов’язане зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини і ремонт.

  

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