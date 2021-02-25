Українців попередили про нову дорожню розмітку

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Стало відомо, що зміниться.
Новину передає «Преса України».
З 1 серпня в Україні буде введено в дію нову дорожню розмітку по стандарту ДСТУ 2587: 2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».
Її розробили фахівцями ДП «ДерждорНДІ». Як роз’яснили експерти, нова розмітка відповідає «світовій практиці» й допоможе зробити дорожній рух безпечнішим. Також очікується, що водії швидше орієнтуватимуться.
Так, буде позначена зона наближена до шкіл, дитсадків, кругового руху і пішохідних переходах. Жовта розмітка з’явиться на зупинках трамваїв, а також в разі заборони виїзду на перехрестя під час скупчення там транспорту.
Нова розмітка буде стосуватися велосипедистів, вона також позначатиме місця заправки електромобілів.
14:16: Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко
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