Українців попередили про нову дорожню розмітку

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 10:21

Стало відомо, що зміниться.

Новину передає «Преса України».

З 1 серпня в Україні буде введено в дію нову дорожню розмітку по стандарту ДСТУ 2587: 2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».

Її розробили фахівцями ДП «ДерждорНДІ». Як роз’яснили експерти, нова розмітка відповідає «світовій практиці» й допоможе зробити дорожній рух безпечнішим. Також очікується, що водії швидше орієнтуватимуться.

Так, буде позначена зона наближена до шкіл, дитсадків, кругового руху і пішохідних переходах. Жовта розмітка з’явиться на зупинках трамваїв, а також в разі заборони виїзду на перехрестя під час скупчення там транспорту.

Нова розмітка буде стосуватися велосипедистів, вона також позначатиме місця заправки електромобілів.