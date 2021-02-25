У Росії від голоду померла українська письменниця

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Про це повідомили російські ЗМІ.
Новину передає «Преса України».
За даними російського видання МК, у Москві знайшли мертвою 20-річну українську письменницю Аделіну Шелдон. Жінку знайшли в орендованій квартирі після того, як вона перестала виходити на зв'язок.
Господар квартири зазначив, що в останнє спілкувався з жінкою 4 лютого. Правоохоронці встановили, що насильницької смерті не було. Припущено, що українка виснажила себе голодуванням. У квартирі не було їжа, а в її щоденнику були записи про те, що вона веде особливу дієту.
Відомо, що Аделіна Шелдон народилась в Одесі. Вона є автором першої книги Вінценосні з саги, присвяченій французької королівської сім'ї XVII-XVIII століть.
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