Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

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Змінювати по батькові українці зможуть не один раз.
Новину передає «Преса України».
24 лютого Кабмін прийняв постанову про те, що громадяни України можуть змінювати по батькові з 14 років. Раніше таке практикувалось в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі виключення відомостей про нього, як про батька.
Тепер же українці змінюватимуть по батькові на власний розсуд. Також уряд передбачив можливість повторно змінювати по батькові.
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