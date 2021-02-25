Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 09:10

Змінювати по батькові українці зможуть не один раз.

Новину передає «Преса України».

24 лютого Кабмін прийняв постанову про те, що громадяни України можуть змінювати по батькові з 14 років. Раніше таке практикувалось в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі виключення відомостей про нього, як про батька.

Тепер же українці змінюватимуть по батькові на власний розсуд. Також уряд передбачив можливість повторно змінювати по батькові.