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Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 09:10
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Кабмін дозволив змінювати по батькові з 14 років

Змінювати по батькові українці зможуть не один раз.  

Новину передає «Преса України».

24 лютого Кабмін прийняв постанову про те, що громадяни України можуть змінювати по батькові з 14 років. Раніше таке практикувалось в разі зміни власного імені батьком дитини або в разі виключення відомостей про нього, як про батька.

Тепер же українці змінюватимуть по батькові на власний розсуд. Також уряд передбачив можливість повторно змінювати по батькові.

 

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