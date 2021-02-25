В Україні понад 8000 нових ковідних хворих

Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко 14:16
Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень 11:10
60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи 10:28
Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми 09:44
Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику 09:08
Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ 08:30
Качественное лечение зубов в Киеве весьма важно для каждого 02:12
Новый жилой комплекс на Оболони POLARIS Home&Plaza ждёт жильцов 02:09
Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину 14:08
На жаль, понад 400 хворих – це діти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 8 147 нових хворих. Це означає, що в Україні спостерігається різке збільшення кількості хворих. Значно побільшало хворих серед дітей - плюс 483 дитини. Також за добу захворів 301 медпрацівник.
8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 24 февраля 2021 г.
Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 711. На жаль, за минулу добу померли 135 пацієнти. Разом з тим одужати вдалось 3 889 людям. Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 86 926 тестів на коронавірус.
14:16: Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко
11:10: Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.