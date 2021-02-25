В Україні понад 8000 нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 25 лютого 2021, 08:28

На жаль, понад 400 хворих – це діти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 8 147 нових хворих. Це означає, що в Україні спостерігається різке збільшення кількості хворих. Значно побільшало хворих серед дітей - плюс 483 дитини. Також за добу захворів 301 медпрацівник.

8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 24 февраля 2021 г.

Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 711. На жаль, за минулу добу померли 135 пацієнти. Разом з тим одужати вдалось 3 889 людям. Особливо варто зазначити, що за добу було проведено 86 926 тестів на коронавірус.