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Частина українців й не знали про санкції РНБО проти Медведчука та Марченко.
Новину передає «Преса України».
З’явилися результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося у період 22-23 лютого. Так, 58% українців підтримують санкції проти депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через проросійську діяльність.
28% опитаних – не підтримують. Ще 75% опитаних заявили, що знають про санкції щодо Медведчука та його дружини, 25% - вперше почули про них.
14:16: Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко
11:10: Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень
10:28: 60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи
09:44: Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми
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