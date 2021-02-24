Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 14:16

Частина українців й не знали про санкції РНБО проти Медведчука та Марченко.

Новину передає «Преса України».

З’явилися результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося у період 22-23 лютого. Так, 58% українців підтримують санкції проти депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через проросійську діяльність.

28% опитаних – не підтримують. Ще 75% опитаних заявили, що знають про санкції щодо Медведчука та його дружини, 25% - вперше почули про них.