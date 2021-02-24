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В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 13:41
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В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу

Перший укол зробили лікарю з Черкас.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, в Україні зробили перше щеплення від смертоносного китайського вірусу Covid-19. Вакцинація розпочалась о 13:00. Укол отримав черкаський лікар-реаніматолог Горенко Євген. Після щеплення він 30 хвилин перебував під наглядом медиків. 

Як відомо, у Черкаську область привезли 16 200 доз препарату «Ковішілд».

 

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