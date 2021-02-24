В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу

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Перший укол зробили лікарю з Черкас.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, в Україні зробили перше щеплення від смертоносного китайського вірусу Covid-19. Вакцинація розпочалась о 13:00. Укол отримав черкаський лікар-реаніматолог Горенко Євген. Після щеплення він 30 хвилин перебував під наглядом медиків.
Як відомо, у Черкаську область привезли 16 200 доз препарату «Ковішілд».
14:16: Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука та Марченко
11:10: Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень
10:28: 60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи
09:44: Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми
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