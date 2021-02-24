7 років в’язниці – Стерненко ще не подав апеляцію

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 13:11

Про це розповів керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

Новину передає «Преса України».

Станом на сьогодні, 24 лютого, засуджений на 7 років за викрадення в 2015 році депутата Щербіча Сергій Стерненко та його адвокати не подавали апеляцію на вирок.

Про це розповів керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

«У мене зараз немає інформації про те, що її (апеляцію на вирок суду - Ред.) подала сторона захисту, а прокуратура тільки вчора отримала вирок і ми його ще вивчаємо», - заявив Костенко.

Відомо, що коли будуть подані апеляції, виробництво направлять до апеляційного суду. Нагадаємо, радикала Сергія Стерненка засудили до 7 років в'язниці і конфіскації половини майна 23 лютого.