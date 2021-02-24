Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський очікує на кредит від МВФ
  • Зеленські вшанували пам’ять героїв Небесної сотні
  • Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні

Кліп гурту KAZKA встановив рекорд на YouTube

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 12:26
Версія для друку
Кліп гурту KAZKA встановив рекорд на YouTube

Відеороботу подивились рекордну кількість разів.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що відео до пісні «Плакала» українського гурту KAZKA встановив рекорд за кількістю переглядів на YouTube. З дати публікації 25 вересня 2020 року відеороботу переглянули 360,5 мільйонів разів.

Це вперше україномовна пісня зібрала таку кількість переглядів. Нагадаємо, пісня «Плакала» потрапила в світовий ТОП-10 музичних композицій від Shazam.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції