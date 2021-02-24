Кліп гурту KAZKA встановив рекорд на YouTube

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 12:26

Відеороботу подивились рекордну кількість разів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що відео до пісні «Плакала» українського гурту KAZKA встановив рекорд за кількістю переглядів на YouTube. З дати публікації 25 вересня 2020 року відеороботу переглянули 360,5 мільйонів разів.

Це вперше україномовна пісня зібрала таку кількість переглядів. Нагадаємо, пісня «Плакала» потрапила в світовий ТОП-10 музичних композицій від Shazam.