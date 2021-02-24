Кліп гурту KAZKA встановив рекорд на YouTube

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Відеороботу подивились рекордну кількість разів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що відео до пісні «Плакала» українського гурту KAZKA встановив рекорд за кількістю переглядів на YouTube. З дати публікації 25 вересня 2020 року відеороботу переглянули 360,5 мільйонів разів.
Це вперше україномовна пісня зібрала таку кількість переглядів. Нагадаємо, пісня «Плакала» потрапила в світовий ТОП-10 музичних композицій від Shazam.
11:10: Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень
10:28: 60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи
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09:08: Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику
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