У 2021 році Укрпошта оцифрує усі свої послуги

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Про амбітні плани розповів Владислав Криклій.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що цього річ Укрпошта націлилась оцифрувати 100% своїх послуг. Це буде здійснено завдяки підтримці міжнародних партнерів.
За словами Криклія, майже 2 тисячі мобільних сільських відділень зможуть доставляти посилки, які будуть задіяні в системі електронної комерції. Відповідна заява прозвучала під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура". Міністр додав, що у 2021 році стартує будівництво 5 автоматизованих поштових хабів і 10 сортувальних депо.
11:10: Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень
10:28: 60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи
09:44: Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми
09:08: Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику
08:30: Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ
14:08: Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину
13:47: Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим
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