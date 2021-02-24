У 2021 році Укрпошта оцифрує усі свої послуги

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 11:52

Про амбітні плани розповів Владислав Криклій.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що цього річ Укрпошта націлилась оцифрувати 100% своїх послуг. Це буде здійснено завдяки підтримці міжнародних партнерів.

За словами Криклія, майже 2 тисячі мобільних сільських відділень зможуть доставляти посилки, які будуть задіяні в системі електронної комерції. Відповідна заява прозвучала під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура". Міністр додав, що у 2021 році стартує будівництво 5 автоматизованих поштових хабів і 10 сортувальних депо.