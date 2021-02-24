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Працюючи в Офісі президента Зеленського він встиг назбирати грошей й на BMW X5.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко почав об лаштований придбаний за близько 10 мільйонів гривень особняк в котеджному містечку «Альпійка». Як повідомлялось раніше, маєток площею 354 кв.м записаний на дружину Олену.
Тимошенко уже почав облаштовувати місцину. Зокрема демонтовано паркан для будівництва нового. А будівельне сміття вивезено. Також прибрали бур'яни і чагарники. Біля котеджу у дворі встановили будиночок для ремонтників площею близько 10 кв. м.
Нагадаємо, з часів роботи в Офісі президента 31-річний Тимошенко придбав собі BMW X5 за 2 640 653 гривень. У нього також є квартира у Києві на 181 квадрат та 3 паркомісця.
11:10: Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень
10:28: 60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи
09:44: Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми
09:08: Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику
08:30: Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ
14:08: Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину
13:47: Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим
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