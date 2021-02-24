Кирило Тимошенко почав обвивати гніздечко за 10 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 11:10

Працюючи в Офісі президента Зеленського він встиг назбирати грошей й на BMW X5.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко почав об лаштований придбаний за близько 10 мільйонів гривень особняк в котеджному містечку «Альпійка». Як повідомлялось раніше, маєток площею 354 кв.м записаний на дружину Олену.

Тимошенко уже почав облаштовувати місцину. Зокрема демонтовано паркан для будівництва нового. А будівельне сміття вивезено. Також прибрали бур'яни і чагарники. Біля котеджу у дворі встановили будиночок для ремонтників площею близько 10 кв. м.





Нагадаємо, з часів роботи в Офісі президента 31-річний Тимошенко придбав собі BMW X5 за 2 640 653 гривень. У нього також є квартира у Києві на 181 квадрат та 3 паркомісця.