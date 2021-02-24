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Жителям регіону Галісія можуть не залишити вибору – вакцинуватися чи ні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що в Іспанії націлились штрафувати людей, які не бажають проходити вакцинацію. Розмір штрафу чималий – до 60 тисяч євро. Так, Галісія планує стати першим іспанським регіоном, де вакцинація від коронавірусу буде обов’язковою.
За даними видання The Local, за необґрунтовану відмову від вакцинації штраф сягне 1-3 тисяч євро. У разі, якщо відмова від вакцини несе загрозу для здоров'я і життя громадян, то штраф сягне до 60 тисяч євро.
До слова, у Галісія має населення 2,7 млн жителів.
10:28: 60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи
09:44: Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми
09:08: Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику
08:30: Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ
14:08: Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину
13:47: Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим
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