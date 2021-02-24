60 тисяч євро за відмову вакцинації – Одна європейська країна вживатиме серйозні заходи

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 10:28

Жителям регіону Галісія можуть не залишити вибору – вакцинуватися чи ні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, стало відомо, що в Іспанії націлились штрафувати людей, які не бажають проходити вакцинацію. Розмір штрафу чималий – до 60 тисяч євро. Так, Галісія планує стати першим іспанським регіоном, де вакцинація від коронавірусу буде обов’язковою.

За даними видання The Local, за необґрунтовану відмову від вакцинації штраф сягне 1-3 тисяч євро. У разі, якщо відмова від вакцини несе загрозу для здоров'я і життя громадян, то штраф сягне до 60 тисяч євро.

До слова, у Галісія має населення 2,7 млн жителів.