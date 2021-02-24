Рівненська стоматологиння Інна Кравчук продовжує працювати з дітьми

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 09:44

29-річна Інна Кравчук продовжує працювати. У поліції запевнили, що це законно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, рівненські ЗМІ повідомили, що одіозна стоматологиня Інна Кравчук, яку звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми, була помічена на робочому місці. Мова йде про її приватну стоматологічну клініку «Only kids».

Також очевидці представили фото, на яких видно, що Кравчук та її помічниця, яка також була помічена на відео жорстокого поводження з пацієнтами, у робочому одязі.

У поліції тим часом розповіли, що на період слідства Інна Кравчук може продовжувати свою діяльність, оскільки вона не є службовою особою.