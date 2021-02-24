Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику 09:08
Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ 08:30
Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину 14:08
Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим 13:47
Укрзалізниця поверне п'ятиденний робочий тиждень для співробітників 12:14
За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус 08:27
Купить квартиру в Одессе: как сделать правильный выбор? 00:37
Huawei очікує продати до 80 мільйонів смартфонів у 2021 році 17:03
Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі 16:37
За добу в Україні виявили 5 850 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 5 850 нових хворих. Так, в Україні спостерігається збільшення кількості хворих. За добу захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.
На жаль, зафіксовано 152 летальних випадки. Варто зазначити, що 23 лютого було проведено рекордну кількість тестів на коронавірус - 79 538.
До слова, за останню добу найбільша кількість захворювань зафіксована у Вінницькій області -601, Івано-Франківській області – 600, м. Києві - 547, Чернівецькій області - 524 та Закарпатській області – 389.
09:08: Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику
08:30: Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ
14:08: Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину
13:47: Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим
12:14: Укрзалізниця поверне п'ятиденний робочий тиждень для співробітників
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.