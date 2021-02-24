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Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 09:08
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Понад 79 тестів на коронавірус – Степанов представив свіжу статистику

За добу в Україні виявили 5 850 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 5 850 нових хворих. Так, в Україні спостерігається збільшення кількості хворих. За добу захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.

На жаль, зафіксовано 152 летальних випадки. Варто зазначити, що 23 лютого було проведено рекордну кількість тестів на коронавірус - 79 538. 

До слова, за останню добу найбільша кількість захворювань зафіксована у Вінницькій області -601, Івано-Франківській області – 600, м. Києві - 547, Чернівецькій області - 524 та Закарпатській області – 389.

 

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