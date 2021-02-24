Російські блакитношерстні собаки продовжують підкоряти світ

Аня Мартинюк 24 лютого 2021, 08:30

Китайські ЗМІ показали російських собак з незвичним забаваленням шерсті.

Новину передає «Преса України».

Китайське видання CGTN показало знімки блакитно шерстних собак, які раніше облетіли ряд ЗМІ. Мова йде про яскраво-блакитних бродячих собак, які потім виділились яскраво-зеленим кольором.

Таких незвичних тварин помітили 11 лютого у промислових зонах біля занедбаного скляного заводу в Дзержинську. Завод виробляв акрилове скло та синильну кислоту. Експерти підозрюють, що собаки на заводі обвалялись у порошкоподібному синьому барвнику.

Наразі собаки перебувають у ветеринарній клініці в Нижньому Новгороді. Здоров’я собак перевірено, їх також вакцинують та стерилізують. Але все ще є побоювання, що токсична хімічна речовина, така як сульфат міді, могла спричинити зміну кольору шерсті тварин.