На что способны автосигнализации в 2021 году?

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В условиях неутешительной статистики, иллюстрирующей повышение количества краж автомобилей за последние несколько лет, необходимость установки автосигнализации сегодня практически не обсуждается. Данная ниша весьма востребована, поэтому важно разобраться с основными возможностями охранных автомобильных систем на начало 2021 года.
Возможности охранных систем для авто – плавающая величина. На примере противоугонных средств Пандора можно отметить гибкую ценовую дифференциацию данного рынка. Пройдя по ссылке https://alarmtrade.ua/ru/shop/avtosignalizatsii/, есть возможность выбрать автомобильную сигнализацию с учётом стоимости и функционала.
Независимо от ценового фактора, большинство автосигнализаций имеют следующие функциональные возможности:
В каталоге интернет магазина alarmtrade в Киеве, который является официальным представителем Pandora в Украине, можно купить автосигнализацию по приемлемой цене, поддерживающую все или почти все вышеупомянутые характеристики. Возможна доставка по всей территории Украины с установкой на борт автомобиля.
Большинство современных автосигнализаций соответствует 3-м стандартам качества и надёжности радиосвязи. Во-первых, используется диалоговое динамическое шифрование, самое надёжное из всех существующих технологий. Во-вторых, двусторонний тип связи позволяет обмениваться информацией между брелоком и основным блоком автосигнализации. И, в-третьих, радиотракт мощностью 868 МГц обеспечивает чёткий и устойчивый к помехам сигнал.
Стандартный набор датчиков для автосигнализации включает: модуль реагирования на удар и другие попытки грубого проникновения в салон; датчик наклона ТС, улавливающий попытки погрузить авто на эвакуатор или снять с колёс; датчик движения, обнаруживающий несанкционированное присутствие в салоне автомобиля.
Большинство моделей поддерживают функцию автозапуска двигателя, что позволяет прогревать стартер в холодную пору по заданным настройкам (таймер и температура).
Чтобы нивелировать конфликт технологий работы иммобилайзера и функции автозапуска, используется принцип бесключевого обхода иммо. Почти все автосигнализации Pandora предоставляют такую возможность.
Современная автосигнализация должна обладать телеметрическими возможностями, которые обеспечиваются наличием интерфейсов GPS/ГЛОНАСС, GSM (2G/3G/4G) и отчасти Bluetooth. Благодаря им можно дистанционно управлять и вести мониторинг авто.
Мультисистемные шины CAN и LIN обеспечивают управление разными функциональными модулями, подключаемыми к основному блоку автосигнализации. Это привносит элемент консолидации в работу авто и охранной системы.
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