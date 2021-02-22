Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 14:08

Стало відомо, що зміниться.

Новину передає «Преса України».

У МОН повідомили, що з 24 лютого до 30 квітня в Україні діятиме адаптивний карантин. В результаті школи отримали рекомендації для роботи. Так, в країні буде оголошено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Він передбачає заборону навчання у школах, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом, хворим на COVID-19, знаходиться більше 50% представників школи. Також заборонені масові заходи в одному залі за участі більше одного класу.