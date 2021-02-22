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Стало відомо, що зміниться.
Новину передає «Преса України».
У МОН повідомили, що з 24 лютого до 30 квітня в Україні діятиме адаптивний карантин. В результаті школи отримали рекомендації для роботи. Так, в країні буде оголошено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
Він передбачає заборону навчання у школах, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом, хворим на COVID-19, знаходиться більше 50% представників школи. Також заборонені масові заходи в одному залі за участі більше одного класу.
14:08: Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину
13:47: Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим
12:14: Укрзалізниця поверне п'ятиденний робочий тиждень для співробітників
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