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Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 14:08
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Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину

Стало відомо, що зміниться. 

Новину передає «Преса України».

У МОН повідомили, що з 24 лютого до 30 квітня в Україні діятиме адаптивний карантин. В результаті школи отримали рекомендації для роботи. Так, в країні буде оголошено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Він передбачає заборону навчання у школах, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом, хворим на COVID-19, знаходиться більше 50% представників школи. Також заборонені масові заходи в одному залі за участі більше одного класу.

 

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