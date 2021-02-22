Зради нема - Журналісти про фото Уруського з Кадировим

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 13:47

Як виявилося, Уруський та Кадиров просто йшли поруч.

Новину передає «Преса України».

Журналісти оприлюднили відео, на якому віце-прем'єр-міністр - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський іде разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

На відео видно, що Уруський просто йде поруч з лідером Чечні та іншими.

«Тобто ніякої зради немає. Але пост Шмигалем вже опублікований. І тепер якось відкрутити скандал назад буде важко», - відзначив телеграм-канал «Політика Країни».

Як відомо, Уруський бере участь у військово-технічній виставці в Абу-Дабі. Там присутній і Кадиров.