Українців попередили про здорожчання яблук

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 13:18

Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Аналітики EastFruit попередили, що після того, як в другій половині лютого оптові ціни на яблука досягали позначки 21 грн/кг. За словами експертів, ціни продовжать зростати.

«На даний момент ціни на яблука в Україні вже перевищили рівень минулого року в середньому на 23%. За словами садівників, запаси яблук у сховищах достатньо швидко закінчуються завдяки стабільному попиту, що лише провокує подальше зростання цін. При цьому більшість українських садівників вже встигли реалізувати практично весь урожай яблук ще в січні», - відзначили експерти.

За їх словами, в першу чергу дорожчають фрукти експортної якості. Аналітик Олександр Хорева зазначив, що країни Близького Сходу будуть зацікавлені в покупці яблук з європейських країн. Очікується, що ситуація зміниться на початку березня.