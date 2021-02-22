Українців попередили про здорожчання яблук

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Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Аналітики EastFruit попередили, що після того, як в другій половині лютого оптові ціни на яблука досягали позначки 21 грн/кг. За словами експертів, ціни продовжать зростати.
«На даний момент ціни на яблука в Україні вже перевищили рівень минулого року в середньому на 23%. За словами садівників, запаси яблук у сховищах достатньо швидко закінчуються завдяки стабільному попиту, що лише провокує подальше зростання цін. При цьому більшість українських садівників вже встигли реалізувати практично весь урожай яблук ще в січні», - відзначили експерти.
За їх словами, в першу чергу дорожчають фрукти експортної якості. Аналітик Олександр Хорева зазначив, що країни Близького Сходу будуть зацікавлені в покупці яблук з європейських країн. Очікується, що ситуація зміниться на початку березня.
14:08: Стало відомо, як будуть працювати школи під час адаптивного карантину
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