У Києві залізний навіс впав на людей

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 12:45

На щастя, без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що у Києві поруч зі станцією метро «Героїв Дніпра» металева конструкція, яка слугувала навісом, впала прямо на голови людей. Так, навіс впав на стихійний ринок, що біля станції метро.

Дивом обійшлось без постраждалих. Люди відбулися лише переляком.