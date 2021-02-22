Укрзалізниця поверне п'ятиденний робочий тиждень для співробітників

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 12:14

Чотириденний робочий тиждень мають лише 13% співробітників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що Укрзалізниця готова повернути своїх працівників на звичний п’ятиденний робочий графік. А саме в травні – червні.

Як повідомлялось раніше, усіх співробітників компанії перевели на чотириденний робочий тиждень.

«У березні, враховуючи економічну ситуацію компанії і те, що буде відбуватися в країні в зв'язку з обмеженнями, плануємо і далі поступово виводити людей на "п'ятиденку". За оптимістичним сценарієм, думаю, в травні-червні ми цей процес завершимо і весь персонал буде працювати в звичайному режимі», - заявив в.о. члена правління, директор з управління персоналом і соціальної політики Іван Синяков.

За його словами, зараз чотириденний робочий тиждень мають лише 13% співробітників.