Укрзалізниця поверне п'ятиденний робочий тиждень для співробітників 12:14
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Чотириденний робочий тиждень мають лише 13% співробітників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що Укрзалізниця готова повернути своїх працівників на звичний п’ятиденний робочий графік. А саме в травні – червні.
Як повідомлялось раніше, усіх співробітників компанії перевели на чотириденний робочий тиждень.
«У березні, враховуючи економічну ситуацію компанії і те, що буде відбуватися в країні в зв'язку з обмеженнями, плануємо і далі поступово виводити людей на "п'ятиденку". За оптимістичним сценарієм, думаю, в травні-червні ми цей процес завершимо і весь персонал буде працювати в звичайному режимі», - заявив в.о. члена правління, директор з управління персоналом і соціальної політики Іван Синяков.
За його словами, зараз чотириденний робочий тиждень мають лише 13% співробітників.
12:14: Укрзалізниця поверне п'ятиденний робочий тиждень для співробітників
08:27: За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус
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