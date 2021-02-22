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Зеленський очікує на кредит від МВФ

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 11:39
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Зеленський очікує на кредит від МВФ

Уже в поточному році.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо чергового кредиту від МВФ. За його словами, українська сторона розраховує отримати транш фіндопомоги до кінця року.

Відповідна заява прозвучала під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».  

«Ми розраховуємо на ці гроші», - наголосив президент.

Як відомо, Україна платить МВФ неустойку за неодержані кредити через те, що гарантій їх отримання через певний час немає.

 

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