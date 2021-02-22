Україна отримає 15 млн доз вакцини Novavax

За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус 08:27
Huawei очікує продати до 80 мільйонів смартфонів у 2021 році 17:03
Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі 16:37
Українська школярка у TikTok вибачилась за слова про українську мову 10:18
Самые надежные букмекерские конторы, которые принимают ставки на гривны 10:16
Німці масово відмовляються від вакцини AstraZeneca – Її колотимуть українцям 08:28
Тимошенко прокоментувала провал вакцинації від коронавірусу в Україні 14:09
Рівнянку, яка потонула в Єгипті, повернуть на батьківщину 13:38
Про це заявив міністр МОЗ Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, він домовився про поставку Україні 5000 вакцин від коронавірусу американської компанії Novavax.
Поставки заплановані не раніше липня.
«Ще одна позитивна новина з індійського Пуне і найбільшого в світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини NovaVax», - заявив міністр.
Так, всього українська сторона отримає 15 млн доз вакцини NovaVax.
08:27: За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус
17:03: Huawei очікує продати до 80 мільйонів смартфонів у 2021 році
16:37: Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.