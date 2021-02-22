Україна отримає 15 млн доз вакцини Novavax

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 11:04

Про це заявив міністр МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, міністр МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, він домовився про поставку Україні 5000 вакцин від коронавірусу американської компанії Novavax.

Поставки заплановані не раніше липня.

«Ще одна позитивна новина з індійського Пуне і найбільшого в світі виробника вакцин Serum Institute. Успішно завершили переговори про збільшення поставок в Україну американської вакцини NovaVax», - заявив міністр.

Так, всього українська сторона отримає 15 млн доз вакцини NovaVax.