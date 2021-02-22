Bitcoin досяг нового максимуму в $58 тисяч

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Власники криптовалюти можуть вважати себе щасливчиками.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що за даними торгів на сайті CoinDesk вартість криптовалюти Bitcoin здолала психологічну позначку в $58 тис. так, вартість криптовалюти досягла $58 105, а згодом й $58 332.
Далі вартість біткоїна пішла на спад до $57 339. До слова, раніше стало відомо, що компанія Tesla придбала біткоїни на суму 1,5 мільярда доларів.
08:27: За вихідні в Україні виявили 3206 нових хворих на коронавірус
17:03: Huawei очікує продати до 80 мільйонів смартфонів у 2021 році
16:37: Саудівська Аравія визнана п'ятою за величиною бронетанковою державою у світі
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