Bitcoin досяг нового максимуму в $58 тисяч

Аня Мартинюк 22 лютого 2021, 10:23

Власники криптовалюти можуть вважати себе щасливчиками.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 лютого, стало відомо, що за даними торгів на сайті CoinDesk вартість криптовалюти Bitcoin здолала психологічну позначку в $58 тис. так, вартість криптовалюти досягла $58 105, а згодом й $58 332.

Далі вартість біткоїна пішла на спад до $57 339. До слова, раніше стало відомо, що компанія Tesla придбала біткоїни на суму 1,5 мільярда доларів.